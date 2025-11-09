Деница Сачева относно бюджета за следващата година, предаде БТА.
"Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, предвид факта, че сме изправени в една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен", каза тя.
"В този бюджет всъщност изпълняваме законите такива, каквито те са били приети през последните четири години по отношение на възнагражденията, които са един от основните пунктове на спорове и разговори в момента", допълни Сачева.
На въпрос дали са готови да преосмислят увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент", Сачева отговори, че няма как да преосмислят това, при положение че са им нужни всички тези приходи. Тя посочи, че изпълняват закона такъв, какъвто той е, от гледна точка на минималната работна заплата, а тя е свързана с редица социални плащания.
"Ако има по-разумни предложения за това как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим, но до този момент не сме чули нито едно такова, освен критиките за бюджета", добави Сачева.
За 13 ноември е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи в петък заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев.
Работодателските организации отказаха да влязат на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.
Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент": Остава, трябват ни тези приходи
©
Още по темата
/
Партията на ген. Атанасов категорично няма да подкрепи Бюджет 2026, готвят се и за президентски избори
10:14
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
08.11
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 900 лв. на месец за втората година майчинство са подигравка
08.11
Икономист: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
07.11
Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
06.11
Йордан Цонев, ДПС: 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива
06.11
Още от категорията
/
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
12:25
Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките
09:51
Асен Асенов: Ще получим количествата гориво, които се намират на територията на Унгария и Словения
08.11
Над 110 000 подписа за забрана на клетките за телета: Животновъди, депутати и обществени организации обсъждат промяната
08.11
Политолог: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори
08.11
Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
08.11
ЕЦТП: Не ние спряхме рали "Пампорово" 2025 г., само изпратихме писмо с въпроси за безопасността
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ето кого почитаме днес
08:51
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:26 / 08.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският ек...
22:28 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.