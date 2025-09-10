Пожарът на територията на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал площ от около 13 000 декара. В северната част остава участък от приблизително 1 км, където в момента се изграждат просеки за ограничаване на огъня, съобщават от Областната администрация.
На място работят общо 22 екипа, от които 13 пожарни автомобила. В гасенето участват и доброволно формирование Спасителен клуб за бъдеще - Хасково, доброволно формирование Свиленград и горски служители.
Очакванията са до края на деня пожарът да бъде локализиран.
