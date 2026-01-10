Само в един град е измерена отрицателна температура
©
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 2 градуса
- Пловдив 3 градуса
- Варна 7 градуса
- Бургас 4 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора 2 градуса
- Благоевград 3 градуса
Още по темата
/
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
11:02
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
09:20
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:57
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
Реклама
Още от категорията
/
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
09.01
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
Имаме срок до края на годината да въведем Европейския цифров портфейл – ще доказваме самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС
09.01
Експерти казаха дали ще поскъпне "Гражданска отговорност" заради въвеждането на системата бонус-малус
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.