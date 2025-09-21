Първият панелен блок в България е построен за по-малко от три месеца през 1961 година в София. Намира се на адрес в ж.к. Илинден, ул. "Найчо Цанов“ 66.Това е първият опит за масово панелно строителство в страната, създадено с цел бързо и икономично решаване на жилищния дефицит.Сградата е изградена от предефабрикувани бетонни панели, което позволява много по-бързо издигане в сравнение с традиционното тухлено строителство. Първоначално блокът е бил предназначен за семейства на работници и служители в столицата, но неговото значение е по-широко – той поставя основата на масовото строителство на панелни жилища през 60-те и 70-те години. Така се появяват квартали като Люлин, Младост в София, както и Тракия в Пловдив, които днес са неразделна част от облика на двата най-големи града в България.С времето панелните блокове се утвърждават като символ на социалистическата архитектура, но и като здрави и надеждни конструкции. Експерти и жители са единодушни – при добра поддръжка тези сгради могат да издържат стотици години, далеч повече от много тухлени постройки, особено старите с гредоред. С модерна топлоизолация външният им вид може лесно да се обнови и да придобие съвременен облик.Много граждани посочват, че панелните блокове са значително по-издръжливи от сегашното ново строителство. Често новите сгради страдат от пукнатини още в първата година и реалната им жилищна площ е значително по-малка от обявената на чертежите. Историческите панелни блокове пък са преживели земетресения като това в Перник и са доказали устойчивостта си дори при тежки ситуации, включително военни обстрели. Това се дължи на качествения бетон и стомана, използвани при строежа.Технологията на панелното строителство, базирана на клетъчна конструкция и железобетонни панели с висококачествена арматура, ги прави теоретично най-устойчивите сгради при земетресения. Единствено некачествените заварки могат да представляват проблем, но в оригиналните блокове това е рядкост.Много граждани смятат, че тези сгради не само са безопасни и здрави, но и имат реални жилищни площи, за разлика от част от новите апартаменти, където квадратурата често е завишена. Според тях панелните блокове ще надживеят “новото строителство" с десетилетия.Първият панелен блок в България не е просто архитектурен експеримент – той е символ на здравина, функционалност и градска история, който и днес получава признание от граждани и експерти.