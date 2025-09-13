13303 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават от МВР.Извършен е контрол на 15365 водачи и пътници. Съставени са 2556 фиша и 1038 акта за установени административни нарушения.Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 2 - с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 4, трима са отказали тестване.