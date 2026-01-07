Дежурен екипаж на самолет C-27J "Spartan“ от 16-та авиационна база – Враждебна от състава на Военновъздушните сили (ВВС) осигури днес, 7 януари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинска академия и УМБАЛ "Александровска“ при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра. Самолетът излетя в 06.34 часа за летище Варна и в 16.56 ч. се завърна обратно в София, съобщиха от Министерство на отбраната.Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно. Командир на екипажа беше майор Дарина Христозова, помощник-командир майор Николай Георгиев и борден инженер капитан Огнян Лидански.