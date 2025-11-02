Сбогуваме се с Иван Тенев
"Да си вземем последно сбогом. За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев като човек, приятел и творец! Поклонението ще се състои на 02.11.2025 г. от 13.00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова в профила си във Facebook преди дни.
Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 часа.
