Поклонението пред журналиста, артист, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои, днес от 13.00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици" в София."Да си вземем последно сбогом. За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев като човек, приятел и творец! Поклонението ще се състои на 02.11.2025 г. от 13.00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова в профила си във Facebook преди дни.Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 часа.