"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
©
"Смятаме, че сделката отговаря на всички изисквания и опасения, които могат да възникнат при транзакция от такъв мащаб и предвид участващите страни“, заявява Торнквист в интервю за Bloomberg. Той изключва възможността за обратно изкупуване на активите, ако санкциите срещу "Лукойл" бъдат отменени.
"Това е чиста раздяла, в момента, в който сделката бъде сключена, всичко приключва.“
Миналата седмица "Лукойл" обяви, че е постигнала споразумение да продаде на Gunvor своята обширна международна мрежа от нефтени кладенци, рафинерии и бензиностанции, както и търговския си портфейл.
Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде голям успех за Gunvor, голям търговец на петрол и газ, който има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия. През 2014 г. съоснователят на компанията Генадий Тимченко беше санкциониран от САЩ, които твърдяха, че руският президент Владимир Путин има "инвестиции в Gunvor“, което компанията последователно отрича.
Торнквист коментира, че според него всички опасения на властите относно продължаващото руско влияние върху портфейла ще бъдат разсеяни. "Ние сме доста уверени, че тази сделка отговаря на всички важни изисквания", заявява той.
Миналия месец САЩ включиха "Лукойл" и руския петролен гигант "Роснефт" PJSC в черния списък като част от новата инициатива за прекратяване на войната в Украйна чрез лишаване на Москва от приходи. Последващата сделка на Gunvor подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, както и от други органи.
Като част от санкциите, "Лукойл "и търговското му подразделение Litasco имат кратък срок, в който да прекратят бизнес отношенията си. Gunvor води преговори с американските регулаторни органи, за да си осигури удължаване на лиценза за сделки с руската компания.
Американският лиценз изтича на 21 ноември и Торнквист заявява, че очаква удължаване, подобно на това, което беше предоставено на германското подразделение на Роснефт – шестмесечно отсрочване.
"Абсолютно необходимо е да получим удължаване", коментира той в кулоарите на конференцията Adipec в Абу Даби.
Торнквист, който притежава около 85% от Gunvor, смята, че активите на Лукойл ще помогнат на неговата компания, тъй като пазарите на петрол стават все по-натоварени и конкурентни. Търговските маржове отслабнаха през тази година, а печалбите на Gunvor спаднаха с 71% през първата половина.
"Все пак, някои активи биха могли да бъдат прехвърлени на други страни", посочва той.
"Ясно е, че има активи, които според нас би било по-добре да останат в други ръце", посочва той, добавяйки, че е "преждевременно" да се обсъждат по-подробни детайли.
Още по темата
/
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
14:40
Енергиен екперт: Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е задължително за защитата на българския пазар
12:53
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
31.10
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
30.10
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима!
30.10
Още от категорията
/
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
17:52
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.