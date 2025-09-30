ЗАРЕЖДАНЕ...
Сдружение "Младежки гвардейски отряди" започна своя обмен в Рим с вълнуващи срещи
©
Обменът се реализира под менторството на г-жа Росица Кирова – председател на Комисията за прякото участие на гражданите в Народното събрание и се осъществява с институционалната подкрепа на Президентството на Република България, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националната гвардейска част, както и Посолството на Италия в България.
Събитието се осъществява и със съдействието на Посолството на Република България в Рим и на Почетното консулство на Италия в Пловдив, чието партньорство допринася за укрепване на двустранните отношения и успешното реализиране на визитата. Официалната българска делегация ще включва:
- Росица Кирова – народен представител и председател на Комисията за прякото участие на гражданите
- Петър Младенов – заместник-министър на младежта и спорта
- Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката
- Моника Янакиева – директор на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси
- полк. Петър Киндалов – командир на Националната гвардейска част
- полк. Илия Милушев - съветник на президента на Република България
- Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пловдив
- Джузепе де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив
В президентския дворец младежите бяха посрещнати от Пиетро Колапинто - съветник на италианския президент, и се запознаха с историята на сградата. Те проведоха тур из всички важни стаи, включително кабинета на държавния глава. Интерес за учениците представляваше гербът на президента, неговата символика и посланието, което отправя. След това българската делегация се насочи към базата за подготовка на местните гвардейци. С любезно гостоприемство подполковник Нака разказа за дейността на отрядите и процеса на подготовката им.
През последните години Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ утвърди своята роля на активен участник в международния младежки обмен. През 2022 и 2023 г. делегации на Сдружението посетиха Ватикана по специална покана на Негово Светейшество Папа Франциск и Папската швейцарска гвардия. През 2023 г. организацията бе приета и на държавно ниво в Черна гора, където се срещна с вицепремиера и министрите на образованието, спорта и правата на човека и малцинствата.
Настоящата визита в Италия е първата от три международни пътувания, предвидени по проекта на Сдружението за периода 2025–2026 г. – с планирани визити още в Кипър и Белгия.
Още от категорията
/
Вицепрезидентът: АЕЦ "Белене" се превърна в символ на разделения, лобирания и политизация на енергийната политика
13:33
Имотни измами с договори "на зелено": Прокуратурата разследва строителни фирми за продажба на апартаменти
11:38
Илияна Йотова: Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме нужда всички ние
11:19
ИПБ след скандала с камионите на Роби Уилямс: Става дума за добре организирана практика, която носи характеристиките на ОПГ
11:10
Сметната палата отчете: Над 60% повече наложени глоби, от които в хазната са влезли над 350 хил. лева
10:34
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
10:11
Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
09:19
"Да, България" със законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на ИААА
08:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.