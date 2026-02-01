Създаването на нова европейска работна група за засилен контрол върху вноса на храни от трети държави бележи важен етап в политиката на Европейския съюз по безопасност на храните. Новите мерки предвиждат повече одити в държавите износителки, увеличени проверки на граничните контролни пунктове и по-строг мониторинг на рискови продукти. Това се казва в официална позиця на Сдружение за достъпна и качествена храна.СДКХ оценява тази стъпка като стратегически правилна и навременна. Европейският пазар дълго време беше под натиск от евтин внос, произведен при различни регулаторни стандарти, което създаваше риск за здравето на потребителите и нелоялна конкуренция спрямо европейските и българските производители.През последната година български експерти, браншови и граждански организации поставяха последователно въпроса за изравняването на стандартите и засиления контрол върху вноса. Темите за двойните стандарти, проследяемостта и контрола на рискови стоки бяха сред ключовите в европейските дискусии."Това решение показва, че Европа започва да действа превантивно. Вместо реакция след скандал, контролът се изнася на входа на пазара. За българския потребител това означава по-сигурна храна, а за производителите – по-справедлива конкуренция“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на сдружението.Засиленият контрол върху вноса на храни означава по-нисък риск опасни или замърсени продукти да достигат до пазара, ограничаване на стоки с остатъци от забранени вещества, по-добра проследяемост по веригата на доставки и по-голяма прозрачност, което пряко засилва защитата на общественото здраве и доверието на потребителите.В условията на валутния преход и икономическа чувствителност, честната конкуренция и стабилният пазар са ключови. Евтин внос с по-ниски стандарти може да създаде пазарни изкривявания и да подкопае доверието в хранителната система."Силният контрол върху вноса е политика за здраве, но и за икономическа сигурност. Това е защитен механизъм за българския пазар и за правото на хората да получават качествена храна“, допълни д-р Велчев.По темата Европейската комисия подчерта значението на равните стандарти за всички храни, влизащи на европейския пазар, след наши запитвания до централните европейски институции относно прилагането на новите мерки."Европейските граждани вече се ползват от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Тези правила защитават здравето на хората, здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда. Независимо дали храната идва отблизо или от цял свят, правилото е едно и също: всеки продукт, влизащ в Съюза, трябва да отговаря на нашите стандарти, без изключение. Това е от съществено значение за гражданите и за земеделските стопани, които очакват лоялна конкуренция. Контролът върху вноса е от решаващо значение и създадената днес работна група в съответствие с визията за селското стопанство и храните ще ни помогне да засилим контрола върху вноса, като гарантираме, че строгите правила са съчетани с по-последователно и ефективно прилагане в целия Съюз“, заяви в специален текст до медиите и Сдружението за достъпна и качествена храна Оливер Вархеи, комисар по здравеопазването и хуманното отношение към животните.По-строгият контрол не е ограничение на търговията, а гаранция за равни правила. Европейските и българските производители спазват високи стандарти за безопасност и проследяемост. Логично е същите изисквания да важат и за вноса.Сдружението призовава българските институции да прилагат активно новата европейска рамка чрез засилен лабораторен контрол, публичност на резултатите и постоянна информираност на обществото.Безопасната и качествена храна е основно право на всеки български гражданин.