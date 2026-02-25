Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
Среща с министрите
"Това е ситуация, в която вече сме попадали. Основният проблем остава с това, че няма ясни правила, по които ние да работим. Заради това вчера на срещата, която организирахме с Националното сдружение на общините, имахме покана към няколко министри, отзоваха се трима - на финансите, на регионалното развитие и на екологията. Те са нашите основни партньори. На въпросите, които поставихме, не успя да се отговори напълно, защото говорим за шести-седми ден откакто те са на тези позиции", каза кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той подчерта, че са със силни впечатления от министър Ангелина Бонева.
"Тя е с много силни компетенции по отношение на програмите, свързани с Европа. Тя ни обнадежди, че са работили и събота, и неделя, за да могат да подготвят удължителния бюджет. Държим на даване на някакво овластяване или "развързване на ръцете" на общинските съвети да могат да вземат решения, с които да можем да изпълняваме капиталовата програма", допълни Симеонов.
Правителство и общини - ръка за ръка
По думите му "най-обнадеждаващо" е било изказването на Бонева за това, че в следващите два месеца е обещала да покаже, че правителството и общините могат да работят заедно.
"Ние това го чакаме от много време. Не един и два пъти сме говорили за основните проблеми на общините. Те продължават да са абсолютно същите. Разпределението на средствата по Приложение 3 все още няма ясни критерии, по които да се разпределят парите. Някои от общините са взели малко, други всичките пари, но в същото време има общини, които не са взели нито цент по програмата, а са изпълнили всички проекти", каза още кметът на Елин Пелин.
Председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Троян - Донка Михайлова, коментира, че когато няма ясни правила, ситуацията не може да бъде лека.
"Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила. Изключително важно е какво ще приемат народните представители в рамките на удължителен бюджет. В първия удължителен бюджет, който в момента определя правилата, има редица пропуски. Очакваме тези пропуски да бъдат преодолени, или поне ограничени", посочи тя.
Очакванията на общините
Михайлова се опасява, че за общините има реален риск тази година да премине без строителен сезон.
"Не е много ясно докога ще работим при такива условия. Сега действащото законодателство предполага възможността да имаме два пъти по три месеца по удължителен бюджет. Министерството на финансите внася разумно предложение - вторият удължителен бюджет да няма краен срок, защото не е ясно кога ще имаме парламент и нов редовен бюджет", заяви кметът на Троян, като благодари на кметовете на общините.
"В първите дни на новото правителство и министърът на финансите, и министърът на околната среда и водите, и министърът на регионалното развитие бяха с нас в търсене на разрешение на тежки проблеми. Това, което предложихме, е да бъде възможността за поетапно въвеждане на правилото "замърсителят плаща", разкри тя.
Ивайло Симеонов допълни, че хората очакват от кметовете разрешаване на проблемите, свързани с тока, екологията.
"Местните власти са най-устойчивият орган, който крепи държавата във всички тези политически сътресения. Най-големият проблем на нашата страна е, че ние нямаме национална доктрина, която да дава хоризонт 20-30 години, за да може всеки кабинет да може да върви по една програма, която да облекчи нас, кметовете", смята той.
