ЗАРЕЖДАНЕ...
Седем министри отговарят на депутатски въпроси
© Булфото
Екоминистърът Манол Генов ще отговаря за нерегламентираните сметища, почистването на речни корита, а регионалният министър Иван Иванов - за Околовръстното шосе на Пловдив.
Вътрешният министър Даниел Митов има най-много въпроси. Те са свързани с предприетите от МВР мерки за превенция и контрол на купуването на гласове на предстоящите извънредни частни местни избори в община Пазарджик тази неделя.
Другите министри, които ще отговарят на въпроси на депутати са Георг Георгиев, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев.
Още по темата
/
Румяна Коларова за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпретира като опит да се наложи строга цензура
09.10
Румен Христов: Предлагаме въвеждането на законов "период на охлаждане" - забрана държавният глава да се занимава с политика две години след напускане на поста
08.10
Костадин Костадинов: Когато имаш такива безличности начело на държавата, такова ще е и състоянието й
06.10
Александър Йорданов: Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството
28.09
Още от категорията
/
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Румяна Коларова за предложението на ИТН: Всичко това може да се и...
20:47 / 09.10.2025
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, пр...
20:05 / 09.10.2025
За пръв път: Българският финансов министър участва в редовното за...
20:05 / 09.10.2025
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7...
20:06 / 09.10.2025
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река
19:33 / 09.10.2025
Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
18:39 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.