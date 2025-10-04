ЗАРЕЖДАНЕ...
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
Двама души са били спасени снощи - единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома й и са започнали гърмежи на електрическата инсталация, пише NOVA.
Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.
През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.
Още по темата
/
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани последните 6 човека, които са потърсили съдействие
08:36
Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
03.10
Още от категорията
/
Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
03.10
Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena
03.10
АМ "Хемус" е блокирана
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.