Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда за жестоката катастрофа на бул. "Черни връх“ с две жертви, осъди затвора за това, че е бил държан в карцер месеци наред, което му причинило душевни терзания. Решението е на Административен съд-София град, но то не е окончателно и може да се атакува пред Върховния административен съд.На ищеца му били направени две експертизи. Съдът кредитира повторната комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Според вещите лица при Семерджиев "е налице повишена възбуда, тревожност, потиснатост“. Освен експертизите по делото са разпитани и свидетели. Един от тях е бил в ареста по едно и също време със Семерджиев. Той обяснява, че след като лежал в карцера, бившият футболист станал "плах“. Съдът кредитирал и показанията на жена, която добила впечатления от поведението му по време на "адвокатско свиждане“."Съдът съобрази, че съгласно повторната експертиза и свидетелските показания ищецът е претърпял негативни преживявания, но те не са с изключително висок интензитет, който да е довел до съществено влошаване на здравето на ищеца и необходимост от провеждане на лечение“. Така административните съдии приемат за доказано състоянието на Семерджиев, но не уважават иска му в пълен размер и вместо 200 000 лева осъждат Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ да заплати общо 1400 лева обезщетение.Семерджиев бе осъден окончателно от ВКС миналата година на 20 години затвор. През лятото на 2022 г. той сгази две млади жени на бул. "Черни връх“ в столицата, минавайки с бясна скорост на червено. След ПТП-то бившият футболист избяга и се укри. За капак се оказа, че шофьорската му книжка е фалшива, пише "Телеграф".Впоследствие се оказа, че той се е укрил с помощта на полицайката Симона Радева, която му занесла стълба, за да се покатери до жилището си, тъй като ключовете му останали в смачкания джип.