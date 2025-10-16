ЗАРЕЖДАНЕ...
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
© oink.bg
"Много хора влизат в магазина и тръгват към най-евтиното, тръгват към промоция, а това много често означава, че тръгват към най-ниското качество", заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители".
Той коментира, че витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините. "Или тези продукти не се търгуват през обичайната търговска мрежа или се търгуват нелегално", обясни Иванов.
Не само цената е ориентир за качествен продукт. "Срещали сме имитиращи продукти на цена 20 лева на килограм", допълни той.
Според данни на КНСБ в България храните са едни от най-скъпите в ЕС, същевременно доходите ни са едни от най-ниските.
"От едно време битува мнението, че имаме качествени храни. За съжаление вече не е така", коментира д-р Иванов. "Няма цялостна методология, която да сравнява качеството на храните в отделните страни. Но в други страни никой не може да си помисли да произведе имитиращо сирене и т.н.", обясни той.
Единственият ориентир за потребителите остават етикетите, но дори и там няма пълна гаранция. Д-р Иванов посъветва потребителите да не се хвърлят на най-ниската цена и да четат внимателно етикетите.
В заключение, въпреки лекото поевтиняване на малката потребителска кошница, българите продължават да се сблъскват с високи цени на основни хранителни продукти и липса на ясни критерии за качество, което ги принуждава да правят компромиси с храната, която купуват.
Още по темата
/
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
14:40
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
11:59
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магазина нямаме такова усещане – защо
15.10
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Още от категорията
/
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
23:04
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща
22:43
Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
15.10
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11.10
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7,4-те милиона евро от кризисния резерв на ЕС, но сумата няма как да компенсира загубите
09.10
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, проблемът е в разходната част на бюджета
09.10
Д-р Иванова: Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.