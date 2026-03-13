Сергей Станишев: Скандалджийското и обидно поведение на политиците всява отрова в обществото
"Въпреки предизборната какофония и надпреварата в остри изказвания, в българската политика има нужда от глас на разума. БСП е институционална и предвидима партия, която е оцеляла през десетилетията на прехода, защото винаги е намирала сили да се променя и да признава собствените си грешки.“
Това заяви Сергей Станишев при участието си в предаването "Денят започва“ по БНТ.
По думите му Крум Зарков е бил избран от конгреса на партията с ясна заявка за реформи и промяна. "Най-важното послание е, че левицата ще води самостоятелна политика – независима от чужд натиск.“, подчерта Станишев.
Според него присъствието на БСП в следващия парламент може да бъде ключово за формирането на стабилно и почтено управление. "То трябва да се основава на ясни правила, коалиционно споразумение и програма.“, добави той.
Попитан дали партията е готова отново да участва във властта, Станишев заяви, че това не може да бъде на всяка цена. "Казвал съм го и преди – начинът, по който партията влезе в управлението през последната година, носеше сериозни рискове за бъдещето ѝ. Най-важното е да се защитават политики, които са полезни за държавата и за хората.“, посочи той.
Без ляво държавата ще е "на един крак и ще куца“
Попитан за шансовете на БСП да влезе в следващото Народно събрание, Станишев коментира, че парламент без силно ляво представителство не би бил здравословен за българската демокрация.
"За мен това е въпрос на обществена и политическа необходимост. България има нужда от силна левица – без нея политическият баланс се нарушава. Държавата ще е на един крак и ще куца.“, заяви той.
Станишев обясни, че именно поради тази причина е приел поканата да се включи в ръководството на БСП.
"В момент, когато залогът е екзистенциален, никой не може да си позволи да наблюдава отстрани. Да, следим социологическите проучвания, но българските граждани често ни изненадват. Надявам се този път БСП да бъде приятната изненада.“
По думите му участието му е и знак към хората, които през последните години бяха разочаровани и отблъснати от партията по времето на Корнелия Нинова. "БСП загуби своето политическо пространство, след като се отклони от собствения си политически терен и допусна да бъде въвлечена в съревнование с евроскептични и националистически послания. Днес задачата е тя отново да заеме естественото си място – като модерна европейска левица. В свят на технологична революция, икономически и климатични промени хората се страхуват за работните си места и за бъдещето си. В такива преходи социалната защита трябва да бъде силна – това е мисията на лявото“.
Политическите партии мълчат по важните въпроси
Станишев коментира още, че в българската политика липсва сериозен разговор по ключови теми.
"Наблюдаваме едно скатаване от политическите партии – една тишина по същинските, важни въпроси за България и за света. БСП е една от малкото партии с категорично мнение.“
Той допълни, че винаги е отхвърлял агресивния политически език. "Скандалджийското и обидно поведение на политиците всява отрова в обществото. БСП трябва да бъде партия на диалога и на стратегическото мислене за бъдещето на България.“
БСП е единствената партия с ясна позиция срещу войната в Иран
Попитан за ескалацията на напрежението в Персийския залив, Станишев заяви, че БСП е единствената българска партия, която е изразила ясна позиция.
"Всички наблюдаваме ситуацията около Иран – това е една от най-сериозните световни кризи в момента. Тази война е международно нелегитимна.“, заяви той.
По думите му конфликтът носи тежки последици не само за региона, но и за световната икономика и ако се проточи, е възможно да доведе до нова бежанска вълна към Европа и България.
Той посочи и икономическите ефекти от кризата – рязкото покачване на цените на петрола и природния газ след ударите в региона и затварянето на Ормузкия пролив, през който преминава около 20% от световната търговия с петрол.
"Всичко това засяга пряко България и може да има сериозни последици за нашата икономика.“, предупреди Станишев.
Служебният кабинет има всички правомощия да реагира
По темата за вътрешнополитическата ситуация Станишев коментира, че страната отново се намира в цикъл на избори.
"България е в пореден изборен цикъл и без редовен бюджет. Надеждата е този път изборите да доведат до по-ясен резултат и стабилно управление.“
Попитан дали служебният кабинет има капацитет да реагира на икономическите рискове, Станишев подчерта, че той разполага с всички правомощия на редовно правителство.
"Затова и днес има възможност да предприеме необходимите мерки – особено за ограничаване на ценовия натиск върху горивата и за подкрепа на българските производители срещу икономическите шокове.“, заяви той.
БСП предупреждава за рисковете от милитаризация на Европа
Станишев коментира и европейската политика по сигурността. По думите му БСП не подкрепя тенденцията към милитаризация на Европа, тъй като тя може да създаде нови рискове.
Той припомни, че по време на посещението на Крум Зарков в Брюксел са проведени срещи със заместник-председателя на Европейската комисия по теми, свързани с енергетиката, както и с представители на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.
Зарков е заявил и подкрепа за позицията на испанския премиер Педро Санчес – един от малкото европейски лидери, които открито осъдиха войната и начина, по който тя беше започната, както и нейните последствия.
Европа трябва да защити международния ред, основан на правила
Станишев коментира и последните изявления на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че световният ред, основан на правила, е приключил. "Социалистите реагираха категорично – именно този ред трябва да бъде защитаван от Европа.“
По думите му светът има огромна нужда от предвидима и равноправна международна политика.
"Затова Европейският съюз трябва да поеме лидерска роля и да изгражда нови партньорства – включително чрез инициативи като споразумението с Меркосур и преговорите с Индия.“
По отношение на войната в Украйна той повтори позицията си, че конфликтът няма военно решение. "Трябва да се търси политически изход.“, заключи той.
