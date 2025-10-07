ЗАРЕЖДАНЕ...
Сериозни ограничения за руските дипломати в ЕС
©
Предложената мярка ще принуди руските дипломати, намиращи се в държава членка на ЕС, да уведомят друга държава членка, ако искат да пътуват там. Това от своя страна би дало възможност на правителствата да им забранят влизането, предаде Reuters.
Дипломати заявиха, че предложението е получило широка подкрепа, но ще стане ясно дали може да бъде постигнато споразумение едва когато посланиците на държавите членки в ЕС се срещнат по-късно тази седмица.
"Нещата вървят добре, но все още предложението не е прието“, каза дипломат от ЕС, пожелал анонимност по отношение на поверителните дискусии.
Миналия месец Службата за външна дейност на ЕС добави предложеното ограничение към 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.
Страните все още преговарят по цялостния пакет, който включва ускоряване с една година на забраната за внос на руски втечнен природен газ.
Още по темата
/
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:43
Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
06.10
Проф. Зафиров за стената от дронове на ЕС: Tрябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане
05.10
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
30.09
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
27.09
Още от категорията
/
Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим
13:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.