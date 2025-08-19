ЗАРЕЖДАНЕ...
Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола
Мъжът е на 65 години.
Продължава лечението му в болница.
Има сериозни наранявания след катастрофата.
По-рано днес стана ясно, че шофьорът на автобуса в момента е на командно дишане.
На 18 август в "Пирогов" беше извършена първата от поредица операции, които предстои да премине младата жен, която е пътувала в автомобила.
Припомняме, че на 15 август стана тежката катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.
