Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евро, те нямали
Кой ви излъга, че от 1-ви февруари с една валута ще ни е много лесно, хората продължават да дават левове. Нямали евро. Така звучат оплакванията на сервитьор, който споделя в социалните мрежи, че това е редовен сценарии през последните два дни.
"Не им приемаме левовете - няма как, но те все пак настояват да ги вземам и да си ги обменим сами", разказва още сервитьорът.
