От 1 февруари официалната валута в страната ни е само и единствено евро, въпреки това се оказва, че на хората работещи в сектора на услугите не им е по-лесно, нищо, че вече не работят с две валути.Кой ви излъга, че от 1-ви февруари с една валута ще ни е много лесно, хората продължават да дават левове. Нямали евро. Така звучат оплакванията на сервитьор, който споделя в социалните мрежи, че това е редовен сценарии през последните два дни."Не им приемаме левовете - няма как, но те все пак настояват да ги вземам и да си ги обменим сами", разказва още сервитьорът.