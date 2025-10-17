ЗАРЕЖДАНЕ...
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт от 2016 година?
©
Позицията му идва в навечерието на местните избори в Северна Македония и след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Пред него тя заяви, че единствена стъпка преди започването на преговорите е промяна в Конституцията.
NOVA тръгна по следите на документи, които показват, че македонски политици, които отказват да впишат българите в Конституцията, имат роднини българи.
Преди няколко няколко месеца излязоха на яве документи до българските власти на роднини на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, с които декларират, че имат български корени. Това е първата стъпка за получаване на българско гражданство.
Проверката установи, че Стевица Янева, която е сестра на съпругата на македонския премиер Роза Мицкоска и негова балдъза, както и мъжът ѝ Йорданчо Янев, имат български паспорти от 2016 година.
Нещо повече – в декларацията за кандидатстване за гражданство Стевица Янева посочва, че майка ѝ, баща ѝ, двете ѝ деца и сестра ѝ са българи по народност от Струмица. В интервюто, проведено пред българските власти, балдъзата на настоящия македонски премиер разказва, че има роднини в село Брезница, Петрич и София. Съпругът ѝ Йорданчо Янев също е получил български документи през 2016 година.
"Никой не пита по-сериозно премиера тези негови роднини имат ли някакви проблеми в България, каквито той прави на македонските българи", отбелязва Георги Трендафилов, който е ръководител в Националния изследователски център "Св. Климент Охридски“ – Скопие.
Още по темата
/
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
31.08
Гръцка евродепутатка, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
01.08
Мицкоски: Съвместна резолюция с България в ЕП е отговор на "единственото условие" на президента Радев
21.07
Марин Райков: Някой в Скопие прецени, че ЕС ще бъде външен попечител на антибългарската идеология
17.07
Радев: Добронамерени сме към РСМ, въпреки наситения с омраза и обиди език към нас, тя сама се стопира по пътя към ЕС
14.07
Красимир Каракачанов: Нашите министри не защитават българската кауза, проспахме доклада за РСМ
11.07
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
21:14
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
19:26
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
15:27
Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
14:39
Омбудсманът подкрепя повишаването на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години
11:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.