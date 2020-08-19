Ñåçîíúò íà ãåðìàíñêèòå òóðèñòè âúâ Âàðíà è Äîáðè÷ ïðèêëþ÷è

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Òîâà çàÿâè Êàëèí Ñóòåâ, ïðåäñòàâèòåë íà ãåðìàíñêèÿ êîíöåðí DER Touristik Deutschland, â êîéòî âëèçà ãîëåìèÿò òóðîïåðàòîð ITS. Ñïîðåä Ñóòåâ, öèòèðàí îò TravelNews, ìàëêî âåðîÿòíî å äà ñå ïðåíàñî÷àò òóðèñòè êúì Ñëúí÷åâ áðÿã è ðåãèîí Áóðãàñ, çàùîòî îò çàáðàíàòà ñòðàäà öÿëàòà äåñòèíàöèÿ Áúëãàðèÿ.
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