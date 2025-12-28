Шеф Силвена Роу: Боря се със стреса!
© Инстаграм
"Само готвя, като ресторант е тук. Но има страхотни продукти – риби, меса, сезонни зеленчуци", казва тя.
Извън празниците гледа да се бори със стреса, да си почива повече.
Като експерт по хранене, Силвена Роу вижда, че в световен мащаб има нова тенденция – за промотиране на дълголетието. "Говорим за създаване на устойчиви хора, със страхотно ДНК, със страхотен имунитет, никога да не се даваш на болестите", каза Силвена Роу пред Нова тв.
"В България трябва да се обърне внимание каква храна се дава в училищата, на болните в болницата", каза Силвена Роу и призова за повече спорт.
Още по темата
/
Ники Кънчев черпи днес
26.12
Още от категорията
/
Почина Деян Кюранов
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.