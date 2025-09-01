ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефката на СЕМ: Това е абсолютно отвратително и недопустимо! Ето така, правовата държава и демокрацията загиват
Публикуваме цялата й позиция без редакторска намеса:
"Журналисти бяха ритани и обиждани, а живото им включване саботирано при отразяване на протестите в Сопот!
Това е абсолютно отвратително и недопустимо! А още по-недопустимо е други журналисти и хора, които уж са ЗА демокрацията и свободата на словото да го подкрепят, осмиват и да му се радват! Същевременно полицията наблизо бездейства!
Ето така, правовата държава и демокрацията загиват, хората, които работят на терен се обезкуражават, а подобни прояви нормализират! Когато търпимостта се превърне в норма, ненормалното, неморалното и пошлото взимат връх в обществото!
Искрено съжалявам за случилото се и изразявам пълна подкрепа за журналистите! Отвратена съм от реакциите срещу тях!"
/
