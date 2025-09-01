Председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева излезе с остра реакция по повод агресията към журналисти на протестите в Сопот. Тя осъди бездействието на органите на реда и изрази своята подкрепа към журналистите.Публикуваме цялата й позиция без редакторска намеса:"Журналисти бяха ритани и обиждани, а живото им включване саботирано при отразяване на протестите в Сопот!Това е абсолютно отвратително и недопустимо! А още по-недопустимо е други журналисти и хора, които уж са ЗА демокрацията и свободата на словото да го подкрепят, осмиват и да му се радват! Същевременно полицията наблизо бездейства!Ето така, правовата държава и демокрацията загиват, хората, които работят на терен се обезкуражават, а подобни прояви нормализират! Когато търпимостта се превърне в норма, ненормалното, неморалното и пошлото взимат връх в обществото!Искрено съжалявам за случилото се и изразявам пълна подкрепа за журналистите! Отвратена съм от реакциите срещу тях!"