Председателят на Агенция пътна инфраструктура инж. Йордан Вълчев сподели в Пловдив причината за голямото задръстване, което се образува на магистрала "Тракия" днес следобед, предаде репортер наПо думите му в момента магистралата се подготвя за предстоящия ремонт в участъка на София, който ще започне във вторник или сряда другата седмица.Той допълни, че след това ремонтите ще продължат в района на Пазарджик, Сливен и Стара Загора.Уточни също, че тепърва ще се увеличават пътните участъци, на които ще се измерва средната скорост, при това не само на магистраите, а навсякъде, където има камери на тол системата.