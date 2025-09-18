ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко газта
По думите му в момента магистралата се подготвя за предстоящия ремонт в участъка на София, който ще започне във вторник или сряда другата седмица.
Той допълни, че след това ремонтите ще продължат в района на Пазарджик, Сливен и Стара Загора.
Уточни също, че тепърва ще се увеличават пътните участъци, на които ще се измерва средната скорост, при това не само на магистраите, а навсякъде, където има камери на тол системата.
