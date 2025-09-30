ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
© bTV
Малко след това служителите бяха арестувани, а в домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, които можем да предположим, че са събрани именно от подкупи.
"На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ "Тракия“ екип на "Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“, обясни Владимир Колев - гл. директор на "Автомобилна инспекция“ към ИА "Автомобилна администрация“.
"Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в "Автомобилна инспекция“, уточни още той.
По думите му от ИА "Автомобилна администрация“ все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.
От столичната полиция вчера съобщиха и за интересни находки, открити в арестуваните служители – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно – издадено в полза на български гражданин. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че се предполага, че те са взети в залог до момента, в който "нарушителите“ им осигурят нужната сума.
И тук Владимир Колев отказа да коментира с повече подробности, но увери, че служителите ще понесат последствията си за стореното.
Той обяви, че вчера със заповед е назначил проверка в областния отдел в София за една година назад.
Още по темата
/
"Да, България" със законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на ИААА
08:59
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
29.09
Още от категорията
/
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
10:11
Днес трябва да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"
08:21
Честит първи сняг!
29.09
Димитър Гърдев: Догодина ще бъде истинско състезание между държавите членки на ЕС за новите средства
29.09
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камиони...
22:44 / 29.09.2025
Честит първи сняг!
22:01 / 29.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.