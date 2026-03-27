С наближаването на Великден и Цветница вниманието на потребителите се насочва към качеството на продуктите за празничната трапеза, особено агнешкото месо и яйцата. В ефира на NOVA изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски разясни какви проверки се провеждат и на какво да обръщат внимание потребителите."Проверките в цялата страна вече започнаха и ще бъдат абсолютно непредсказуеми. Нито колегите ни ще знаят къде отиват, нито търговците ще могат да се подготвят. Целта е пълна прозрачност“, обясни д-р Мавровски.Най-честите нарушения, които Агенцията констатира, са представяне на замразено месо като прясно и липса на маркировка за произхода на яйцата. "От миналата седмица има заповед, която задължава търговците ясно да обозначават дали месото е замразявано, или прясно. Потребителите трябва да търсят печат, който удостоверява преминаването през ветеринарно-санитарен контрол, както и българския код за яйцата“, уточни той.По думите му най-сигурният начин за пазаруване е от места, на които потребителят има доверие. "Аз лично ще си взема агне от ферма. Но основното е печатът - българският печат за яйцата и месото. Това е гаранция за безопасност“, посочи д-р Мавровски.Санкциите за некоректни търговци варират от 1 000 до над 3 000 евро, в зависимост от вида и тежестта на нарушението, както и от това дали се касае за първи или последващи случаи. "Проблемите често са свързани с хигиена, неправилно етикетиране и срокове на годност както при малки, така и при големи търговци. В някои случаи е необходимо тези нарушения да се криминализират и да се включи прокуратурата или икономическа полиция“, добави той.Д-р Мавровски сподели и конкретен случай от Хасковско. "В Димитровград открихме около 10 склада с общо 150 тона храни с изтекъл срок на годност. Проверки се провеждат и във Варна, Благоевград и Плевен, като случаите са свързани помежду си“, съобщи още той.Потребителите могат да подават сигнали при установени нарушения чрез денонощния телефон и имейл на БАБХ, както и чрез областните дирекции. По време на празниците ще има и денонощни дежурства за контрол. Онлайн регистър на Агенцията позволява да се проверят регистрираните и лоялни търговци.