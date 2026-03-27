Шефът на БАБХ: Аз лично ще си взема агне от ферма, подготвили сме санкции над 3 000 евро
"Проверките в цялата страна вече започнаха и ще бъдат абсолютно непредсказуеми. Нито колегите ни ще знаят къде отиват, нито търговците ще могат да се подготвят. Целта е пълна прозрачност“, обясни д-р Мавровски.
Най-честите нарушения, които Агенцията констатира, са представяне на замразено месо като прясно и липса на маркировка за произхода на яйцата. "От миналата седмица има заповед, която задължава търговците ясно да обозначават дали месото е замразявано, или прясно. Потребителите трябва да търсят печат, който удостоверява преминаването през ветеринарно-санитарен контрол, както и българския код за яйцата“, уточни той.
По думите му най-сигурният начин за пазаруване е от места, на които потребителят има доверие. "Аз лично ще си взема агне от ферма. Но основното е печатът - българският печат за яйцата и месото. Това е гаранция за безопасност“, посочи д-р Мавровски.
Санкциите за некоректни търговци варират от 1 000 до над 3 000 евро, в зависимост от вида и тежестта на нарушението, както и от това дали се касае за първи или последващи случаи. "Проблемите често са свързани с хигиена, неправилно етикетиране и срокове на годност както при малки, така и при големи търговци. В някои случаи е необходимо тези нарушения да се криминализират и да се включи прокуратурата или икономическа полиция“, добави той.
Д-р Мавровски сподели и конкретен случай от Хасковско. "В Димитровград открихме около 10 склада с общо 150 тона храни с изтекъл срок на годност. Проверки се провеждат и във Варна, Благоевград и Плевен, като случаите са свързани помежду си“, съобщи още той.
Потребителите могат да подават сигнали при установени нарушения чрез денонощния телефон и имейл на БАБХ, както и чрез областните дирекции. По време на празниците ще има и денонощни дежурства за контрол. Онлайн регистър на Агенцията позволява да се проверят регистрираните и лоялни търговци.
