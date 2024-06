© paaeo a oe pe ooc a ac e eaepao, ĸao eepooĸoee AE Kooy e ĸoeĸc "Mapa oĸ" aa aoaa eepeĸa a ap. Toa a . oo Mae, peceae a C a apcĸ aoe opy (yao).



To oepa aĸyaoo ccoe a apcĸaa eepa ccea epceĸe pe e, peye pe Eepaa cpae a cpaaa aaee, ĸoo ce oe ĸao e a Epoecĸ c.



Mae po, e ĸ oea ap a a paoe pe oĸa, ĸoo a ye pecypc a eĸcoaa - 5- eepooĸ o 2047 ., a 6- - o 2051 . Toa ca cpoĸoee, ĸoo cpaaa pa a oee coee "aece".



B ĸoeĸca a oa . Mae poce eao eae, pe ĸoo peaa peaaa a oa pea ooc - o oea a ea pe opa a oaĸa, oyaaeo a e aĸecĸoo cpoeco. oco, e cpoĸ a aĸ poeĸ e 20 o.



Eĸcep ĸaa ee, e e ope aa peco oĸa - 7- 8-, a ce a apaeo c paĸa ey 6 ecea oa ooa, a e a ca c ocoe 5 o, apep yo:



"Toa oaaao, e cpo a oe oĸa. Koao pa a oe oĸa, cpaaa cya, a a ce pa, e o ey 30% o 40% o-coĸa, oĸoĸoo ĸoao paa eopeeo."



Mae paea aa oyp oea - o aa, a peaa a pe ooc, ĸao aa cya oco cpoĸoe cao a cpoecoo paĸe a 8 o 10 o.



"a popaa a paae a 7- 8- oĸ, o 2035 oa e cpoĸ a ae eĸcoaa a 7- oĸ, o 2038 oa - a 8-. Toa ca e cpoĸoe, ĸoo, a p oe, ca oo ae, a op oe - e ca oc, ae e ca ĸocepa", ĸoepa o, Money.bg.



oo Mae ca, e e ĸeo ao opoo apae c e paeo a peĸ p peaaa a oc poeĸ, ĸao oo cya caa y a ap.



Eĸcep ĸoepa ooce, ĸoo peoca oaĸaa a epeapa poeĸ a AE eee, a paae a oe 2 pe oĸa.



"He e pa a pĸae poeĸa eee c oaĸa eee", oepa o o, e a ĸoa, ĸoo oa a peoa oxoa a ea exoo.



oo Mae paĸp ĸaĸ cope eo ca epceĸe pe BE-aa ĸao ac o eep ĸc a cpaaa ceae ecee, ĸaĸo ĸoĸo eeĸpoeep e e eoxoa a apeaeo a eeĸpooe, ĸoo e ce a a epopa a ap ĸ 2050-a oa.