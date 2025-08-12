ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на Българската петролна и газова асоциация: Няма криза с горивата, а логистичен проблем
Ако се продава без въпросната добавка търговецът ще бъде глобен. Затова бензиностанции у нас спират да продават от най-масовия бензин А-95.
На този фон председателят на Българската петролна и газова асоциация - Светослав Бенчев, увери, че "бензин имаме в изобилие“ и криза не се задава.
"Няма проблеми с дизеловото гориво и пропан-бутана, единственото, което срещаме като затруднение – това са логистични проблеми, свързани с доставката на биоетанол. Това е задължителната добавка за бензиновите горива“, каза пред bTV той.
"Това се получава, защото се организира перфектната буря, затвори се една фабрика в Унгария, Европейската комисия ограничи и въведе квоти върху суровините и биогоривата от Украйна, търсенето е по-сериозно, и ние се озовахме в тази ситуация“, обясни още той.
По думите му ситуацията постепенно се нормализира и няма основания за паника.
"Паниката е най-опасният враг на всеки пазар“, каза Бенчев и призова хората да не прибягват до презапасяване с горива.
Ситуацията е част от по-широка тенденция в региона и ЕС. В Румъния например са въведени дажби за горива, а държавният резерв е освободен заради проблеми с рафинериите.
На въпрос за политически призиви към институциите да проверят за умишлен недостиг и картелни практики, Бенчев коментира, че секторът е "най-проверяваният през годините“ и е готов за всякакви проверки.
"Дали е умишлено или не – нека институциите преценят. Важното е да не се нагнетява напрежение“, подчерта той.
Бенчев увери, че проблемът с доставките не е повлиял на цените – те дори са спаднали с около 1–2% за последния месец. Той не очаква поскъпване през август, когато традиционно се пътува повече.
"Няма причина цените да вървят нагоре поне към настоящия момент“, каза той.
