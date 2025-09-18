ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във Facebook профила си.
Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса stoilovsm@mail.bg и в него пише: "За измамата с инфлацията, ще ти подготвим тържествен прием в Казичене“ (б.р. в населеното място има затворническо общежитие).
Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.
