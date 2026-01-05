Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
© NOVA
Изпълнителният директор на една от големите търговски вериги у нас Албена Георгиева споделя, че стартът на разплащането с евровалутата е бил успешен. "Всичко преминава спокойно, клиентите разбират необходимостта от търпение при обработка на двете паралелно използвани валути. Има емоционални ситуации на касите, например гражданите разделят сметките, смятат, че търговските вериги са като банкови институции - плащат по-малки сметки със столевки, за да им бъде върнато евро. С разговор тези неща се изясняват, от ден на ден е все по-добре", обясни Георгиева пред NOVA.
Между 30 и 35% от клиентите на веригата, която управлява, пазаруват в евро, разказва изпълнителният директор. "Става дума предимно за разплащания с банкови карти. Останалото продължава да бъде в евро. Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", посочи тя.
Внедрената в една от големите търговски вериги система показва стойността на покупката в лева и я превръща в евро, за да придобие клиентът представа какво трябва да бъде рестото му. "На 2 януари имахме изчерпване на монетите за сметка на евробанкнотите, но това още на следващия ден беше коригирано. Причината беше, че много банкови клонове бяха затворени и може би използваха магазините за обмен на валута. По-внимателни сме към банкноти от 200 и 500 евро", допълни Георгиева. Tя определи като необосновани притесненията от ръст на цените на хранителните продукти.
Припомняме, че през януари в търговските обекти се приемат до 50 броя монети в левове.
Няма чужди евроцентове, категорична бе Георгиева. "Дали е направен в България, или в някоя друга европейска страна - това няма значение!", допълни тя.
Още по темата
/
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служе...
22:22 / 04.01.2026
Почина Румен Родопски. Един голям глас замлъкна завинаги
21:57 / 04.01.2026
Жена със заплата от 620 €: Нищо не остава
20:42 / 04.01.2026
Важно за шофьорите: Зимни условия и ограничения по пътищата в стр...
19:08 / 04.01.2026
Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното...
18:14 / 04.01.2026
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла...
16:43 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.