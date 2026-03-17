Шест услуги за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април 2026 г. вече могат да бъдат заявявани по електронен път. По този начин се предоставя възможност на всички граждани да направят вписване в избирателния списък по настоящ адрес, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и вписване в избирателния списък. Другите услуги, които могат да се подават електронно, са: отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, изключване от списъка на заличените лица и изключване от списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната.Електронните услуги могат да бъдат намерени лесно и бързо през следните линкове на сайта на Министерството на електронното управление, раздел "Избори“, както и на Портала на електронното управление, раздел "Граждански права и правен ред“ – egov.bgЗаявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 4 април 2026 г., до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД "ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 4 април 2026 г., от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 13 април 2026 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, до предизборния ден.Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно 7 дни преди изборния ден – 11 април 2026 г. Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.Заявлението се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) до предаване на избирателните списъци на СИК. Кметът на общината, района или кметството, както и кметският наместник, разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването ѝ с призоваване на жалбоподателя и на кмета/кметския наместник.Заявлението се подава до общинската администрация през интернет страницата на съответната община от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК. Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването ѝ с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.