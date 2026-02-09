Шест трупа и много неизвестни: Какво знаем дотук за трагедията на "Петрохан"?
Телата бяха открити в кемпер в труднодостъпна местност край връх Вола във Врачанския балкан. Вътре са открити и оръжия. Според данни на полицията е имало стрелба вътре в кемпера, но няма данни за стрелба отвън. "Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство", каза вчера директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков на извънреден брифинг. Информацията по случая в голяма част е непотвърдена, а МВР дава оскъдни данни.
Въпреки новите разкрития, случаят остава загадка. Работи се по различни версии - убийства, самоубийства, секта, педофилия, трафик на наркотици и оръжия. Единственото, което е сигурно, че убийствата нямат аналог у нас.
Сагата започна с три открити трупа в опожарената бивша хижа "Петрохан". Хижата се е стопанисвала от Ивайло Калушев и се смята, че другите починали са живеели в нея. До труповете на Дечо Василев на 45 г., Ивайло Иванов на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. са открити и оръжия.
Името на Калушев е свързано с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" и първата Българска рейнджърска служба. От полицията са открили съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към неправителствената организация. Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на получени сигнали, свързани с дейността на сдружението.
Главният прокурор Борислав Сарафов каза пред журналисти, че случаят го е шокирал. "Два пъти повече обаче ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитвала да изземе дейността на оторизираните държавни институции и да провежда своя политика. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Но за съжаление, животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс", който може би някой е гледал", обърна внимание той.
