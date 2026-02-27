Шестима министри от служебния кабинет ще участват в днешния парламентарен контрол
Очаква се министърът на финансите Георги Клисурски да даде информация за размера на външния дълг на страната. От своя страна Недежда Нейнски - министър на външните работи - ще говори относно наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.
На днешното пленарно заседание ще бъдат изслушани още служебният здравен министър Михаил Околийски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, Юлиян Попов - на околната среда и водите и Димитър Илиев - на младежта и спорта.
ФОКУС припомня, че вчера в дневния ред на заседанието бе заложено да бъде изслушан служебният министър-председател Андрей Гюров относно военните самолети на САЩ на летището в София. В хода на заседанието председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че на 25.02.2026 г. Гюров е изпратил писмо, с което уведомява, че няма да може да присъства на днешното изслушване "заради организирането на изборите".
