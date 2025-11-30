Нотариалните заверки при покупко-продажба на моторни превозни средства може да останат в миналото. Това предвижда законопроект, внесен от "Демократи за силна България“, който предлага процедурата по удостоверяване на данните да бъде поета изцяло от МВР и КАТ.В момента за прехвърляне на автомобил е необходим договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Двете страни трябва лично да се явят пред нотариус и да представят лични документи, талоните на автомобила, доказателство за платени данъци, застрахователна оценка и валидна полица "Гражданска отговорност“. Процедурата често отнема време и е свързана със значителни разходи.Предложението на ДСБ предвижда тази заверка да отпадне и сделката да се сключва само с обикновен писмен договор. Според вносителите това ще премахне ненужна административна тежест и ще позволи целият процес — от дерегистрацията на стария собственик до вписването на новия — да се извършва на едно гише в КАТ. Те подчертават, че използването на нотариус няма да бъде забранено, а само ще стане по избор на страните.Идеята предизвика остра реакция от Нотариалната камара, откъдето предупреждават, че подобна промяна може да доведе до повече злоупотреби. Според тях нотариусите извършват важни проверки относно личните документи, платените данъци, техническия преглед и застраховката на автомобила, като носят и наказателна отговорност за удостоверяването на тези данни. Камарата поставя въпроса кой ще поеме тази отговорност, ако служителите в КАТ бъдат натоварени с новите функции.Автомобилни експерти оценяват предложението като улесняващо гражданите, тъй като ще намали разходите и ще спести време. Същевременно предупреждават, че големите градове може да се окажат неподготвени за значително увеличения поток от сделки и не е ясно дали КАТ разполага с достатъчно персонал, за да се справи.От гледна точка на гражданите мненията са разнопосочни. Някои шофьори подкрепят идеята, като посочват примери от други европейски страни.Илия Илиев, който е живял в Германия, споделя пред NOVA, че там автомобилите се прехвърлят с прост договор между физическите лица. Той разказва, че е дал 200 лева за прехвърляне на автомобил, чиято стойност е била около 300 лева. Според него нотариална заверка би имала смисъл единствено при по-скъпи автомобили и е разумно да се въведе финансов праг.Предстои предложението да бъде обсъдено в пленарната зала. Ако бъде прието, прехвърлянето на автомобили у нас може да стане по-бързо и по-евтино, но критиците предупреждават, че това може да се случи за сметка на сигурността и контрола.