Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
©
"Не оставяйте да ви глобяват за това, че не сте със зимни гуми на 15 ноември!“, пише той, като уточнява, че законът изисква единствено гуми за зимни условия или такива с минимум четири милиметра дълбочина на протектора.
Въпреки това Георгиев подчертава, че зимните гуми са препоръчителни, защото осигуряват по-добро сцепление при студена настилка, сняг и лед.
"Зимната гума не изисква загряване, за да започне да има добро сцепление, както лятната“, обяснява той и допълва, че те могат да се разпознаят по шарката, по-агресивна и нарязана, по цената и по символа на три върха с малка снежинка на страничната стена.
Инструкторът съветва шофьорите да следят налягането на гумите, особено когато температурите падат, защото студеният въздух ги свива и гумите могат да се окажат с недостатъчно налягане.
Той подчертава, че рязкото тръгване и спиране ускорява износването и на протектора, и на други части на окачването, като препоръчва плавно шофиране, което повишава комфорта, намалява разхода на гориво и удължава живота на гумите.
Също така Георгиев напомня, че свалените гуми трябва да се измият, да се оставят да изсъхнат и да се съхраняват на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, защото иначе се състаряват, а летните гуми също не понасят прекомерна слънчева експозиция.
Той съветва гумите да се съхраняват на джанти, легнали и да се проверяват за пукнатини, скъсани парчета или други нередности.
По думите на Георгиев спазването на тези прости правила не само удължава живота на гумите, но и значително повишава безопасността на пътя.
edutun
преди 3 ч. и 19 мин.
Вярно е, но ми се струва, че е крайно време да се въведе някаква форма на компенсация за всеки случай, когато кола с летни гуми е заседнала в преспите на някой проход и се налага да се изпраща специализирана техника да я спасява и да отпушва движението на двете колони МПС-та, които също са принудени да кибичат в задръстването заради нея... :)
