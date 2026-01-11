Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
© Dimitar Kazakov,/ Meteo BG
Така описва пътната обстановката край Равногор шофьор, сигнализирал за проблематичните условия на Meteo Bulgaria.
От кадрите се вижда, че пътната обстановка е много усложнена и снеговалежът обилен.
/
Шофьор за проблемите със снегопочистването във Варна: Както видим, че е заледено и като дойде баирът, как да продължиш
10.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
20:40
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
09.01
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
Анонимен
преди 1 мин.
Има зимни гуми, има вериги... Равногор е в планината, не е на екватора.
