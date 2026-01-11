Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло и малко сняг отгоре, пясък никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките.Така описва пътната обстановката край Равногор шофьор, сигнализирал за проблематичните условия на Meteo Bulgaria.От кадрите се вижда, че пътната обстановка е много усложнена и снеговалежът обилен.