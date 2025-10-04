ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор на снегорин: 24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора
От кадрите личи, че е пътят е добре почистен, но снегът не спира да вали и към този момент.
"Ето 5 -те см сняг", пише той иронично, като се вижда от снимката, че няма толкова голямо количество натрупал сняг.
"24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора", пише още той.
Хора в коментарите поздравяват него и колегите му за упоритата работа.
"Фокус" припомня, че обстановката на прохода "Петрохан" беше усложнена още от четвъртък. В последствие проходът беше затворен, но към този момент преминаването е възможно.
