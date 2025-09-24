ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
©
Шофьори споделят, че при активиран адаптивен круиз контрол автомобилът автоматично поддържа дистанция от 20–40 метра. Ако обаче друг водач "виси“ зад него на 2–5 метра, той реално поставя живота си – и този на околните – в смъртна опасност. При рязко намаляване, дори най-опитният шофьор няма шанс да избегне удар.
Истории от пътя доказват, че подобни ситуации не са изключение:
"Изпревари ме едно Ауди А6, а отзад Рейндж Роувър го натискаше да се прибере. Пътят беше пълен, нямаше къде. В един момент джипът го удари отзад, Аудито поднесе и отиде в аварийната лента. Добре, че шофьорът овладя колата, иначе щеше да стане трагедия“, разказва шофьор
"За някои шофьори "Тракия" е като "Монца" – карат сякаш ще спечелят титлата на Формула 1. За жалост, за някои това наистина е последното състезание“, на мнение е друг водач.
"Карам със 140–150 км/ч с круиз контрол, изпреварвам нормално и изчаквам колите пред мен да се приберат. Но винаги се намират такива, които ми висят на бронята и дори ми светят с дълги, сякаш аз съм първата кола. Абсурдно е“, споделя своя опит още един шофьор.
Общото между всички истории е едно – липсата на толерантност и дисциплина на пътя. А разстоянието при висока скорост не е дребен детайл, а граница между живота и смъртта.
Въпросът е прост: наистина ли няколко секунди "спестено време“ струват повече от това всички да стигнем живи и здрави?
Още от категорията
/
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:13
Проф. Йоаким Каламарис: Около 20% от гръцкия черен пазар на имоти е свързан с български участници
23.09
Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас
23.09
Президентската институция призова МВнР за изясняване на случая с насилственото задържане на Любомир Киров в Украйна
23.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Sony007
преди 1 ч. и 6 мин.
Те българските шосейни бабаити и селски бекове като отидат например в Гърция изведнъж стават много примерни шофьори! Понеже там разпоредбите работят, има контрол и ако някой е нарушител, не може да си тръгне от там без да плати глобата която винаги е солена! Ако и в България беше така, произшествията щяха да намалеят поне на половина!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.