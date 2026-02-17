Сподели close
Пътуването по автомагистрала "Хемус" е изключително затруднено, съобщават очевидци във Фейсбук. Пътят е почти блокиран, а снегорините вече са излезли да разчистват снега.

"Не тръгвайте по АМ "Хемус"!", споделят още очевидци. 

На шофьорите се препоръчва да избягват пътувания по магистралата, докато движението не се нормализира, и да се движат с повишено внимание при необходимост.

Припомняме, че метеорологичната обстановка в страната започна да се влошава.

По-рано днес шофьори предупредаха в социалните мрежи за обилен снеговалеж в посока Варна на АМ "Хемус".