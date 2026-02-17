Сподели close
Шофьори предупредаха в социалните мрежи за обилен снеговалеж в посока Варна на АМ "Хемус". Те посочват, че не е опесъчено и почистено. 

Според синоптиците се очаква пътната обстановка да се усложни заради влошаващото се време.