ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьори продължават да отказват тестване за алкохол и наркотици
©
Съставени са 3629 фиша и 837 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират девет, а 11 са отказали тестване.
Още по темата
/
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
12.08
Още от категорията
/
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
15:03
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:20
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без реформи - това автоматично вдига инфлацията
10:11
Иван Таков категоричен: Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв.
09:54
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Димитър Гърдев: Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим
20.09
След кибератаката в няколко европейски града: Няма данни за промяна в полетите на летището в София
20.09
Младежкото БСП: Най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора да живеят спокойно
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.