Днес от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия“, в двете посоки на движение.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение.