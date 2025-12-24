Сподели close
Още в ранните часове на празничното утро заваля сняг на прохода "Петрохан". Снежната покривка е значителна, а снеговалежът обилен, съобщават шофьори. 

"Бъдете внимателни. Вали много силно още от 5:30 сутринта," апелират те. 

ФОКУС припомня, че снеговалежи се очакват на по-високите места в нощта срещу Коледа. Днес НИМХ издаде и жълт предупредителен код за валежи в област Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Враца и Видин.

Шофирайте внимателно и подготвени за метеорологичните условия автомобили!