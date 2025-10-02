ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има много опасни клони!
"Въпреки,че чистят и хвърлят пясък, има обаче много надвиснали клони, които могат да направят беля. Сложете си зимни гуми!", предупреждават те.
Министър Даниел Митов също успокои по-рано, че проходът се почиства, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!
