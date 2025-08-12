Сподели close
Голяма верига известни супермаркети в цяла България продава спаружени дини. За това алармира репортер на "Фокус"

Той ни изпрати клип, в който си избира диня, която да купи, но в купата с тези плодове се натъква на...спаружена.

Човекът я натиска на няколко пъти, а тя се оказва че е останала само кората и вътре е куха. 

Това се случва в магазин от веригата в центъра на София.