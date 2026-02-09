Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации.
За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство.
Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството.
И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.
Ще има ли България нов служебен премиер тази седмица?
©
Още по темата
/
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Социален антрополог: Каквото и да се появи на политическата сцена, отношението на публиката към него ще бъде воайорско
07.02
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ
07.02
Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
06.02
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
05.02
Още от категорията
/
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръ...
22:38 / 08.02.2026
Плугчиева: Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподход...
22:38 / 08.02.2026
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на...
21:31 / 08.02.2026
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а бъл...
19:43 / 08.02.2026
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не договорен, има с...
18:54 / 08.02.2026
Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Казвал ми е, че е и...
18:57 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.