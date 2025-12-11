Ще има временни прекъсвания на платежните системи на НТУ заради еврото
© Plovdiv24.bg
От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление - www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща.
През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“.
Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31.12.2025 г. включително. Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.
От 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо за извършване на поддръжка от Националния платежен оператор "Борика“ АД и последващи проверки за нормално функциониране. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни.
Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.
НТУ се извинява на потребителите за причиненото неудобство и благодари за разбирането.
Още по темата
/
Гуверньорът на БНБ се срещна с директора на ESM в Люксембург. За първи път там бе издигнат българският трибагреник
16:30
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
09:41
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
06.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Още от категорията
/
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:45
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:27
КЗП забранява "Escape the Room" със сюжет, свързан с производство на наркотично вещество, за лица под 18 години
15:27
Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват
14:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.