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Ùå èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, àêî ñå ñòåãíåì çà ìåñåö è âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äî ïðîëåòòà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 10:53 / 14.12.2020Êîìåíòàðè (19)303
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Â ìîìåíòà ñìå âúâ ôàçà íà çäðàâíà êðèçà. Ðåçóëòàòè îò ìåðêèòå âå÷å èìà – áÿõìå â åêñïîíåíöèàëåí ðúñò, ñåãà èìàìå ñðåäíîñåäìè÷åí ñïàä îêîëî 25 íà ñòî â îôèöèàëíî îáÿâåíèòå íîâè ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ. Òîâà îáÿñíè ïðåä ÁÍÐ ìàòåìàòèêúò Ëú÷åçàð Òîìîâ, ïðåïîäàâàòåë â Äåïàðòàìåíò "Èíôîðìàòèêà“ íà Íîâ áúëãàðñêè óíèâåðñèòåò.Íÿìà ñïàä îáà÷å â áðîÿ íà õîñïèòàëèçèðàíèòå è íà õîðàòà â èíòåíçèâíèòå ñåêòîðè. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà íîâîçàáîëåëèòå ñå å êà÷èëà ñ 8 ãîäèíè, êîåòî óäâîÿâà è óòðîÿâà ðèñêà è ïîâå÷å õîðà ùå ñòèãàò äî èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ, îòáåëÿçà Òîìîâ â ïðåäàâàíåòî "Ïðåäè âñè÷êè“.

Áàâíî âúðâèì íàäîëó çàðàäè íååäíàêâîòî íàëàãàíå íà ïðàâèëàòà â ðàçëè÷íèòå íàñåëåíè ìåñòà, ñìÿòà ìàòåìàòèêúò.

Ñïîðåä Ëú÷åçàð Òîìîâ íà ôîíà íà íåãîëåìèÿ ñïàä ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè ìîãàò îòíîâî äà äîâåäàò äî ðúñò íà ñëó÷àèòå.

"Ñúáèðàíå äî äåñåò ÷îâåêà ïàê å ìíîãî, çàùîòî ùå èìà ñòîòèöè õèëÿäè ïîäîáíè ñúáèðàíèÿ.“

Óñïåøíèòå äúðæàâè ïðè åïèäåìè÷åí âçðèâ ëîêàëíî çàòâàðÿò âñè÷êî, çà äà ïðå÷óïÿò êðèâàòà, ïîñî÷è Òîìîâ.

Ïî äóìèòå ìó òðÿáâà äà îòâîðèì ÿíóàðè è àêî äî ìàðò-àïðèë óñïååì äà âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äóøè, òîâà ìíîãî ùå íàìàëè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà, ïðè ñïàçâàíåòî íà îïðåäåëåíè ìåðêè. Òîâà ñå íàðè÷à ðàíåí êîëåêòèâåí èìóíèòåò, ïîÿñíè ïðåïîäàâàòåëÿò.

Â Ãåðìàíèÿ ïðàâÿò òîòàëåí ëîêäàóí îò 16 äåêåìâðè äî 10 ÿíóàðè, çà äà çàïî÷íå âàêñèíàöèÿ ñ èäåÿòà àâãóñò õîðàòà äà îòèäàò íà ìîðå, äàäå ïðèìåð òîé.

Àêî ìîæåì äà òúðïèì èçâåñòíî âðåìå, àêî ìîæåì äà ñå ñòåãíåì çà åäèí ìåñåö, à ïîñëå ïðåìèíåì êúì ôàçàòà íà èìóíèçàöèÿòà, ùå ìîæåì äà èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, ïðîãíîçèðà Ëú÷åçàð Òîìîâ.

Âàêñèíèòå îùå ïðåäè êîìïþòðèòå è òåõíîëîãèèòå ñòîÿò â îñíîâàòà íà ñúâðåìåííèÿ íà÷èí íà æèâîò, ïîä÷åðòà ìàòåìàòèêúò.



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Nai golemiyat virus e prostiyat narod.Nikoi lekar nyama da VI misli zloto Prez 2013 imah Rak operirah se I oshte sam jiva.Hodya na pregled ne piya nikakvi lekarstva.A I sas tazi boles e taka.Ako navreme otidete na lekar.Vsichki sme za malko na taz zemya.
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Äàëå÷ ñúì îò ìèñúëòà ,÷å âàêñèíàòà å ïàíàöåÿ,íî å åäèíñòâåí íà÷èí çà èìóíèòåò. Åñòåñòâåííèÿ íå ñå ñëó÷âà,êàêòî ñè ìèñëèõà â íà÷àëîòî îò ïðåáîëåäóâàëè. Ïëþñ òîâà âñè÷êèòå ïëþñêàòå êîëáàñè,êðåíâèðøè,ñëàäêè è êàêâè ëè íå ëàéíà.Åäâà ëè çíàåòå êàêâî èìà â òåÿ áîêëóöè. Îòäåëíî îò áåáåòà âñè÷êè èìàòå ïî íàé ìàëêî 6 âàêñèíè. Å ? Óìðÿõòå ëè ? ×èïèðàõà ëè âè ?
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Âå÷å ñå âàêñèíèðàõà,îñîáåíî òîçè íà ñòîëà..äâîéíà âàêñèíà
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Àéäå áå , áðåé . Àìè , àêî ñòàíå îùå ïî çëå , êàêâî ïðàâèì òîãàâà . Òå çà òîëêîâà ãîäèíè íå ìîæàõà èëè íå èñêàõà äà îòêðèÿò ëåê çà ðàêà, çà ÑÏÈÍ è äð. Ñåãà çà äâà ìåñåöà íàïðàâèõà âàêñèíà è òî íà íÿêîëêî åòàïà äà ñå áèå .
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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ÁÍÒ óáè êîíêóðåíöèÿòà ñ íîâîãîäèøíàòà ñè ïðîãðàìà, ñúáðà åêñãàäæåòàòà Àëåêñ Ñúð÷àäæèåâà è Ðóñëàí Ìúéíîâ
21:04 / 12.12.2020
Îôèöèàëíî: Âñè÷êè ìåðêè îñòàâàò äî 21 äåêåìâðè!
11:43 / 12.12.2020
Ïëîâäèâ÷àíêà ñè íàïðàâè 3 òåñòà çà àíòèòåëà è îòñå÷å: Èäåàëåí ìîìåíò çà ïðàâåíå íà ïàðè!
14:03 / 12.12.2020
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Ãåíåðàëúò ìðà÷åí: Íå ñå âèæäà ÿñåí õîðèçîíò, íèêàêâî ðàçõëàáâàíå!
12:03 / 12.12.2020
Åòî çàùî õóáàâàòà Åâà êðèå òàòêîòî íà áëèçíàöèòå
15:38 / 12.12.2020
Áàøàð Ðàõàë èçêàðà àêúëà íà âñè÷êè ïî âðåìå íà âå÷åðÿ âúðõó "äåâñòâåíà" ìàñà
09:19 / 12.12.2020
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