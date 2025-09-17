Министерският съвет реши да открие консулство на Република България в Република Малдиви и да назначи малдивския гражданин г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен (нещатен) консул на България в Малдивите с консулски окръг, обхващащ територията на страната.Малдивите са държава със стратегическо местоположение в Индийския океан и привлекателна туристическа дестинация. Двустранните отношения са традиционно приятелски. Българската страна желае да насърчава тяхното активизиране и укрепване.Г-н Салих е успешен малдивски предприемач с висока обществена репутация. Заема директорски позиции в няколко местни компании с дейност в областта на туризма, недвижимите имоти и чуждестранните инвестиции.Проявява интерес да съдейства за насърчаване на бизнес и културните връзки между България и Малдивите и да подпомага българските граждани в страната.Откриването на консулство, ръководено от почетен (нещатен) консул, и назначаването на г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен консул ще подпомогне дейността на акредитираното и за Малдивите посолство на България в Делхи и ще способства за развитието на търговско-икономическото сътрудничество, обмена в областта на културата и туризма, както и за защитата на правата и интересите на българските граждани в Малдивите