ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще имаме почетен консул в Малдивите
©
Малдивите са държава със стратегическо местоположение в Индийския океан и привлекателна туристическа дестинация. Двустранните отношения са традиционно приятелски. Българската страна желае да насърчава тяхното активизиране и укрепване.
Г-н Салих е успешен малдивски предприемач с висока обществена репутация. Заема директорски позиции в няколко местни компании с дейност в областта на туризма, недвижимите имоти и чуждестранните инвестиции.
Проявява интерес да съдейства за насърчаване на бизнес и културните връзки между България и Малдивите и да подпомага българските граждани в страната.
Откриването на консулство, ръководено от почетен (нещатен) консул, и назначаването на г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен консул ще подпомогне дейността на акредитираното и за Малдивите посолство на България в Делхи и ще способства за развитието на търговско-икономическото сътрудничество, обмена в областта на културата и туризма, както и за защитата на правата и интересите на българските граждани в Малдивите
Още от категорията
/
Иван Иванов: За цялостното решаване на водната криза в Плевен ще са нужни месеци, може би година
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.