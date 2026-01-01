Системата за номериране на банкови сметки IBAN не е българска. Числата и буквите в номера всъщност носят съответната информация. Никой не може да смени IBAN-а на сметките ни, без ние да разберем.От полунощ на първия ден от новата година евровата сметка вече е факт. Банките имат механизъм, по който различават коя сметка каква е. Ако все пак се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да ги слеем в една, без банките да ни таксуват за това. Така си спестяваме излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.Излишно е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това, съобщи NOVA. Важно е да знаем обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори. Ако в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично се превръщат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро. Влоговете в други валути, например долари или швейцарски франкове, си остават същите.Досега в приложенията на различните финансови институции освен това колко лева имаме, имаше и ред, в който сумите са изписани и в евро. От първия ден на годината виждаме само единия ред.При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата се разделя на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември през януари вече са точно 153.39 евро.